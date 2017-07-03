Стало известно, сколько зарабатывает Бузова на размещении рекламы в Instagram

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Москва, 3 июля. Некоторые пользователи Instagram успели еще в прошлом году поучаствовать в конкурсах, которые от имени своих спонсоров проводила в социальной сети Ольга Бузова и другие звезды шоу-бизнеса. Однако расценки, которые выставляла Бузова на рекламу, стали известны только сейчас.

Как оказалось, ценовой пород рекламы в блоге Бузовой в Instagram оказался довольно низким — оказывается, достаточно было заплатить лишь 20 тысяч рублей, чтобы в блоге певицы появилась рекламная запись. Спонсоры, разумеется, получали от рекламы куда большую отдачу, а Бузова, как оказалось, брала количеством — спонсоров одном розыгрыше могло быть много, а деньги Ольга брала с каждого. Таким образом всего один конкурс в Instagram мог принести ей 100, и 200 тысяч рублей.