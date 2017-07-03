Стало известно, почему Mazda отзывает более 200 тысяч автомобилей

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Токио, 3 июля. Более 200 тысяч легковых автомобилей, проданных на американском рынке, отзовет концерн Mazda по причине неисправности тормозной системы.

По данным автомобильной компании, речь идет о моделях Mazda 3, которые появились на рынке в США с 2014 по 2016 годы, а также о моделях Mazda 6, которые были проданы с 2014 по 2015 годы.

Отмечается, что в этих автомобилях установили плохое уплотнение тормозных суппортов привода. Неисправность вызывает появление коррозии на приводе стояночного тормоза.

Владельцам данных машин сообщат о необходимости посетить сервисный центр до 21 августа. Все неисправности ликвидируют за счет компании.

Напомним, 1 июля в России начались продажи обновленного внедорожника Mazda CX-5.