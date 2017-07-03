Штрафы ускорили темпы расселения аварийного жилья в России

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Москва, 3 июля. Минстрой обязал не выполнившие программу расселения аварийного жилья регионы вернуть в бюджет 540 млн рублей. Об этом со ссылкой на предоставленную ведомством статистику сообщают «Известия».

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис сообщил изданию, что введение мер финансовой ответственности втрое помогло увеличить скорость расселения аварийного жилья в России.

«После создания Минстроя России и перехода на более жесткую систему контроля, в том числе со штрафами, среднегодовой темп вырос втрое и последние три года составляет около 3 млн кв. м ежегодно, — заявил Чибис. — Что касается качества предоставляемого жилья — оно также выросло».

Минстрой России перешел на жесткую систему контроля выполнения программы расселения аварийного жилья с 2014 года. За недостоверные отчеты и срыв сроков ведомство обязало регионы возвращать в бюджет выделенные субсидии.

По данным издания, с 2014 по 2016 год штрафы были наложены на 46 регионов. Их общая сумма составила 540,7 млн рублей. От возврата средств освободили лишь семь регионов, в которых местные власти не смогли выполнить обязательства по программе по объективным причинам.