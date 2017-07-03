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Время подумать: Катару дали еще 48 часов на принятие решения по требованиям стран-соседей
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    Время подумать: Катару дали еще 48 часов на принятие решения по требованиям стран-соседей

    8:07  3 Июля 2017
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    Время подумать: Катару дали еще 48 часов на принятие решения по требованиям стран-соседей

    Арабские страны продлили срок ультиматума Катару. Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет дали официальной Дохе еще 48 часов для принятия решения по их требованиям.

    Напомним, что 5 июня эти страны разорвали с Катаром дипломатические отношения, объявив ему фактическую блокаду и обвинив катарское руководство в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран. Они также направили правительству страны ряд требований, состоящий из 13 пунктов.

    Среди них – требование о прекращении дипломатических отношений с Ираном, закрытие телеканала «Аль-Джазира», а также приостановка военного сотрудничества с Турцией. Кроме того, от Катара требуют денежную компенсацию, которую необходимо будет выплатить странам, выдвинувшим требования.

    Первоначальный срок ультиматума, который требовал от Дохи выполнения этих обязательств, истек в воскресенье. Однако Кувейт, который выступает посредником в урегулировании Катарского кризиса, выдвинул предложение о продлении срока ультиматума.

    Власти Катара неоднократно заявляли, что выполнение этих пунктов для них неприемлемо. Так глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман аль-Тани заявил, что ряд требований, предъявляемых несколькими арабскими государствами, будет отклонен, однако в Дохе настроены на продолжение диалога.

    «Список требований будет отклонен, мы его не примем. Мы хотим продолжения диалога, но только при надлежащих условиях», — цитирует Аль Тани издание Reuters.

    При этом дипломат отметил, что Катар не собирается закрывать турецкую военную базу на своей территории и блокировать телеканал Al Jazeera.

    По его словам, 13 требований к стране направлены не на борьбу с терроризмом, а на ограничение суверенитета Катара. В МИД Катара заявили, что начнут вести переговоры только после того, как арабские страны снимут блокаду. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Мохаммед бин Абдель Рахман аль-Тани.

    Москва считает важным для преодоления кризиса поддержание политико-дипломатических усилий. Об этом в телефонном разговоре с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом аль-Тани заявил президент России Владимир Путин.

    Время подумать: Катару дали еще 48 часов на принятие решения по требованиям стран-соседей

    «Обстоятельно обсужден кризис в отношениях между Катаром и рядом других государств. Владимир Путин подчеркнул важность политико-дипломатических усилий, направленных на преодоление имеющихся разногласий и нормализацию создавшейся непростой ситуации», — говорится в официальном сообщении Кремля.

    Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидерами Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. Он выразил им свою обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг Катара.

     «Он подтвердил важность прекращения финансирования терроризма и дискредитации экстремистской идеологии. Президент также подчеркнул, что единство в регионе имеет решающее значение для достижения поставленных на саммите в Эр-Рияде целей по уничтожению терроризма и поддержки региональной стабильности», — заявили в Белом доме.

    Напомним, что по данным издания Financial Times, власти Катара выкупили у террористов членов королевской семьи за миллиард долларов. Они передали эту сумму в апреле боевикам террористических группировок, к которым в плен попали члены королевской семьи в Ираке. Об этом изданию сообщили источники в военном командовании страны, а также лица, знакомые с ситуацией. Денежные средства были переведены группировкам, связанным с «Аль-Каидой» в Сирии, а также силами безопасности Ирана.

    Время подумать: Катару дали еще 48 часов на принятие решения по требованиям стран-соседей

    Также на сайте информационного агентства Катара QNA в конце мая появились цитаты из выступления якобы местного эмира — шейха Тамима бен Хамада аль-Тани на церемонии выпуска офицеров в Дохе. Они быстро были распространены отдельными арабскими и западными СМИ.

    Из этих выдержек следовало, что эмир Катара заявил о том, что «было бы немудрено иметь напряженные отношения с Ираном, который является сильной державой и гарантом стабильности в регионе». Также он, якобы говорил, что исламистское движение ХАМАС является «законным представителем палестинского народа», а Катар «вносит свой вклад в достижение справедливого мира между ХАМАС и Израилем посредством поддержания постоянных контактов с обеими сторонами».

    Через несколько минут после того, как на сайте появилась эта публикация, директор QNA заявил, что ресурс Катарского информационного агентства был взломан, а появившийся текст выступления главы государства не соответствует действительности. МИД Катара также выступил с официальным опровержением.

    Автор: Павел Романов
    #владимир путин #дональд трамп #россия #сша #катар
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
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