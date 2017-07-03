Время подумать: Катару дали еще 48 часов на принятие решения по требованиям стран-соседей

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Арабские страны продлили срок ультиматума Катару. Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет дали официальной Дохе еще 48 часов для принятия решения по их требованиям.

Напомним, что 5 июня эти страны разорвали с Катаром дипломатические отношения, объявив ему фактическую блокаду и обвинив катарское руководство в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран. Они также направили правительству страны ряд требований, состоящий из 13 пунктов.

Среди них – требование о прекращении дипломатических отношений с Ираном, закрытие телеканала «Аль-Джазира», а также приостановка военного сотрудничества с Турцией. Кроме того, от Катара требуют денежную компенсацию, которую необходимо будет выплатить странам, выдвинувшим требования.

Первоначальный срок ультиматума, который требовал от Дохи выполнения этих обязательств, истек в воскресенье. Однако Кувейт, который выступает посредником в урегулировании Катарского кризиса, выдвинул предложение о продлении срока ультиматума.

Власти Катара неоднократно заявляли, что выполнение этих пунктов для них неприемлемо. Так глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман аль-Тани заявил, что ряд требований, предъявляемых несколькими арабскими государствами, будет отклонен, однако в Дохе настроены на продолжение диалога.

«Список требований будет отклонен, мы его не примем. Мы хотим продолжения диалога, но только при надлежащих условиях», — цитирует Аль Тани издание Reuters.

При этом дипломат отметил, что Катар не собирается закрывать турецкую военную базу на своей территории и блокировать телеканал Al Jazeera.

По его словам, 13 требований к стране направлены не на борьбу с терроризмом, а на ограничение суверенитета Катара. В МИД Катара заявили, что начнут вести переговоры только после того, как арабские страны снимут блокаду. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Мохаммед бин Абдель Рахман аль-Тани.

Москва считает важным для преодоления кризиса поддержание политико-дипломатических усилий. Об этом в телефонном разговоре с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом аль-Тани заявил президент России Владимир Путин.

«Обстоятельно обсужден кризис в отношениях между Катаром и рядом других государств. Владимир Путин подчеркнул важность политико-дипломатических усилий, направленных на преодоление имеющихся разногласий и нормализацию создавшейся непростой ситуации», — говорится в официальном сообщении Кремля.

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидерами Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. Он выразил им свою обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг Катара.

«Он подтвердил важность прекращения финансирования терроризма и дискредитации экстремистской идеологии. Президент также подчеркнул, что единство в регионе имеет решающее значение для достижения поставленных на саммите в Эр-Рияде целей по уничтожению терроризма и поддержки региональной стабильности», — заявили в Белом доме.

Напомним, что по данным издания Financial Times, власти Катара выкупили у террористов членов королевской семьи за миллиард долларов. Они передали эту сумму в апреле боевикам террористических группировок, к которым в плен попали члены королевской семьи в Ираке. Об этом изданию сообщили источники в военном командовании страны, а также лица, знакомые с ситуацией. Денежные средства были переведены группировкам, связанным с «Аль-Каидой» в Сирии, а также силами безопасности Ирана.

Также на сайте информационного агентства Катара QNA в конце мая появились цитаты из выступления якобы местного эмира — шейха Тамима бен Хамада аль-Тани на церемонии выпуска офицеров в Дохе. Они быстро были распространены отдельными арабскими и западными СМИ.

Из этих выдержек следовало, что эмир Катара заявил о том, что «было бы немудрено иметь напряженные отношения с Ираном, который является сильной державой и гарантом стабильности в регионе». Также он, якобы говорил, что исламистское движение ХАМАС является «законным представителем палестинского народа», а Катар «вносит свой вклад в достижение справедливого мира между ХАМАС и Израилем посредством поддержания постоянных контактов с обеими сторонами».

Через несколько минут после того, как на сайте появилась эта публикация, директор QNA заявил, что ресурс Катарского информационного агентства был взломан, а появившийся текст выступления главы государства не соответствует действительности. МИД Катара также выступил с официальным опровержением.