Переводчицу из Украины оштрафовали за критику фильма о Майдане

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Париж, 03 июля. Суд столицы Франции постановил подвергнуть штрафу украинскую переводчицу Анну Чесановскую за критику автора фильма о Майдане.

Как пишет «Газета.ru», украинку обязали выплатить штраф и компенсации Полю Морейру, снявшему ленту «Маски революции», на общую сумму более 13,5 тысяч евро за публикацию в блоге.

Анна Чесановская, которая была нанята для перевода некоторых фрагментов картины, написала в Интернете о том, что в ходе работы «происходило манипулирование». Также, по словам женщины, были переведены, но не включены в окончательный вариант фильма цитаты некоторых политиков.

Кроме того, как было указано в блоге Чесановской, в титрах к фильму содержится неверная информация, где украинка указана, как единственная переводчица, однако, по ее словам, над переводом работали и другие специалисты.