Поезд с 250 пассажирами сошел с рельсов в Вашингтоне
Вашингтон, 3 июля. В Соединенных Штатах с рельсов сошли четыре вагона поезда компании Amtrak. Об этом передает телеканал Fox News.
Согласно имеющейся информации, на момент чрезвычайного происшествия в поезде находились 250 пассажиров. К счастью, никто из них не получил серьезные травмы.
Сообщается, что это случилось вблизи поля для гольфа Чамберс Бэй.
Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Пенсильвании (Гаррисберг, США) обвинила машиниста компании Amtrak в непреднамеренном убийстве восьми человек и угрозе жизни других граждан из-за ЧП в Филадельфии два года назад.