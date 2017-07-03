Поезд с 250 пассажирами сошел с рельсов в Вашингтоне

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Вашингтон, 3 июля. В Соединенных Штатах с рельсов сошли четыре вагона поезда компании Amtrak. Об этом передает телеканал Fox News.

Согласно имеющейся информации, на момент чрезвычайного происшествия в поезде находились 250 пассажиров. К счастью, никто из них не получил серьезные травмы.

Сообщается, что это случилось вблизи поля для гольфа Чамберс Бэй.

#BREAKING PHOTO: Amtrak train derails in Steilacoom, Washington, authorities say. No injuries reported. pic.twitter.com/WZOAy7hSXQ — Al Boe (@AlBoeNEWS) July 3, 2017

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Пенсильвании (Гаррисберг, США) обвинила машиниста компании Amtrak в непреднамеренном убийстве восьми человек и угрозе жизни других граждан из-за ЧП в Филадельфии два года назад.