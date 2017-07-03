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Трамп в телефонном разговоре с главами стран Персидского залива обсудил Катар
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    Трамп в телефонном разговоре с главами стран Персидского залива обсудил Катар

    7:45  3 Июля 2017
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    Трамп в телефонном разговоре с главами стран Персидского залива обсудил Катар

    Вашингтон, 03 июля. Президент США Дональд Трамп обсудил ситуацию вокруг Катара в телефонном разговоре с главами государств Персидского залива.

    Как сообщают «Известия», Трамп указал королю Саудовской Аравии Аль Сауду, наследному принцу Абу-Даби Аль Нахайяну, эмиру Катара Аль Тани на важность единства в регионе Персидского залива.

    «Оно играет очень важную роль для выполнения целей прошедшего в Эр-Рияде саммита по нанесению поражения терроризму и содействию региональной стабильности», — говорится в официальном сообщении Белого дома.

    Кроме того американский лидер подчеркнул в беседе с главами стран Персидского залива о необходимости остановки финансирования террористических организаций.

    Автор: Константин Терехов
    #дональд трамп #сша #вашингтон #персидский залив
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #дтп
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