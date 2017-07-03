Трамп в телефонном разговоре с главами стран Персидского залива обсудил Катар
Вашингтон, 03 июля. Президент США Дональд Трамп обсудил ситуацию вокруг Катара в телефонном разговоре с главами государств Персидского залива.
Как сообщают «Известия», Трамп указал королю Саудовской Аравии Аль Сауду, наследному принцу Абу-Даби Аль Нахайяну, эмиру Катара Аль Тани на важность единства в регионе Персидского залива.
«Оно играет очень важную роль для выполнения целей прошедшего в Эр-Рияде саммита по нанесению поражения терроризму и содействию региональной стабильности», — говорится в официальном сообщении Белого дома.
Кроме того американский лидер подчеркнул в беседе с главами стран Персидского залива о необходимости остановки финансирования террористических организаций.