МЧС дало экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве
Москва, 3 июля. Столичное главное управление МЧС России дало экстренное предупреждение для жителей Москвы: в ближайшие часы погодные условия в столице сильно ухудшатся, москвичей ожидает ураганной силы ветер и гроза.
«На основании прогноза синоптиков Росгидрометцентра, в ближайший час с сохранением на день 3 июля в городе Москве и Московской области местами ожидается гроза, дождь, местами сильный, при грозе усиление ветра с порывами 12–17 метров в секунду», — указано в экстренном сообщении МЧС.
МЧС предупреждает, что в ближайшее время в Москве возможны затопления дорог, обрывы линий электропередачи и падение деревьев. Возможно также обрушение и повреждение крупных и слабо закрепленных рекламных конструкций. МЧС убедительно просит жителей столицы избегать опасных мест и внимательно наблюдать за переменами в погодной обстановке.