Каршеринговая компания «Делимобиль» увеличила автопарк в Петербурге в 2 раза

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Санкт-Петербург, 3 июля. Каршеринговая компания «Делимобиль» увеличила автопарк в Северной столице до 200 автомобилей.

Решение о радикальном увеличении автопарка руководство компании приняло из-за большого количества клиентов. Несмотря на то, что сервис появился в Петербурге только в начале года, в «Делимобиль» уже зарегистрировались более 26 тысяч пользователей. В связи с этим компания получила многочисленные просьбы увеличить автопарк, и руководство приняло решение довести его до 200 автомобилей. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает «Автостат».

Издание отмечает, что до конца года компания надеется увеличить общий автопарк в обеих столицах до двух тысяч автомобилей. В настоящее время парк «Делимобиль» составляют 1400 машин в Москве и 200 автомобилей в Петербурге.