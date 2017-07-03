Стало известно, когда УНИКС объявит имя нового главного тренера

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Казань, 3 июля. В ближайшее время баскетбольный УНИКС официально представит нового главного тренера команды.

На этой неделе руководство казанского клуба сообщит, кто займет место на тренерском мостике. Основным претендентом является испанский специалист Педро Мартинес. Однако боссы УНИКСа изучают кандидатуры латвийского тренера Айнарса Багатскиса и еще двух зарубежных специалистов.

По словам источника «Известий», УНИКС на самом деле ведет переговоры с 56-летним испанцем. Сейчас они обговаривают финансовую сторону вопроса. Правда, отметил собеседник, специалист может запросить больше, чем рассчитывает Казань.

«На этот случай прорабатываются варианты с Айнарсом Багатскисом и еще двумя специалистами, имена которых не на слуху и которые никогда не работали в России», — поделился источник.

Напомним, в середине мая стало известно, что руководство УНИКСа расторгло контракт с российским специалистом Евгением Пашутиным.