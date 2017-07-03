Ученые увидели, как экзопланеты помогают звезде сбросить оболочки

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Тулуза, 3 июля. Международная группа исследователей обнаружила две планеты, расположенные на минимальном расстоянии о своей звезды в созвездии Лебедя, известной как Kepler-70. Согласно предположениям ученых, две относительно небольшие планеты, обнаруженный с помощью космического телескопа «Кеплер», когда-то были огромными газовыми гигантами, мощные атмосферы которых были уничтожены интенсивным жаром разросшегося светила.

Обнаруженные планеты обладают необычными характеристиками: так, на ближней из них к светилу царят температуры, ранее никогда на наблюдавшиеся учеными на планетах земной группы, а вокруг своего светила они обращаются всего за 5,76 и 8,23 земных часов. Как полагают исследователи из французского Институт астрофизики и планетологии при Университете Тулузы, сгорающие в оболочке своего светила планеты сыграли важную роль в процессе эволюции звезды, буквально сорвав с нее верхние оболочки и сумев при этом уцелеть.