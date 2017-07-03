Стала известна причина опрокидывания лодки с детьми под Челябинском

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Челябинская область, 03 июля. В спасательном ведомстве озвучили предварительные причины опрокидывания лодки с детьми под Челябинском.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, во-первых, водоем, где случилась трагедия, не был оборудован ни для купания, ни для катания на плавательных средствах.

Во-вторых, были нарушены несколько пунктов техники безопасности: на судне не было спасательных жилетов, кроме того, лодка была перегружена. Все эти причины вкупе и привели к случившемуся.

Как напоминает RT, происшествие имело место быть в воскресенье 2 июля на водоеме Максим, что в Челябинской области. Во время водной прогулки опрокинулась лодка, в которой находились пять человек, в том числе — дети.

На помощь тонувшим поспешили двое мужчин, находившихся на берегу. Все погибли, на данный момент из воды извлечены четыре тела, поиски троих продолжаются. В связи со случившимся, в региональном СУ СКР возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ.