Кубок конфедераций завершен: генеральная репетиция ЧМ-2018 прошла успешно

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Санкт-Петербург, 3 июля. В минувшее воскресенье в России подошел к окончанию Кубок конфедераций — 2017. Обладателем трофея впервые в своей истории стала немецкая сборная. В финале машина Йоахима Лева обыграла сборную Чили со счетом 1:0. «Бронзу» завоевала сборная Португалии.

По словам главы Азиатской конфедерации футбола Салмана бин Ибрагима Аль Халифа, Россия организовала турнир прекрасно, поскольку действительно была сделана большая работа.

«Посещаемость матчей превзошла наши ожидания. Спасибо руководству вашей страны за организацию. Мы очень рады, что все прошло так гладко. И речь идет не только о футбольной инфраструктуре и стадионах», — передает его слова газета «Известия».

Также он отметил, что все четыре города (Москва, Петербург, Казань и Сочи — Прим.ред.) отлично справились с поставленной задачей.