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Грубое нарушение: Китай счел эсминец США в спорных водах политической провокацией
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    Грубое нарушение: Китай счел эсминец США в спорных водах политической провокацией

    7:36  3 Июля 2017
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    Грубое нарушение: Китай счел эсминец США в спорных водах политической провокацией

    Китай обвинил США в нарушении суверенитета в связи заходом эсминца ВМС США в акваторию спорных островов. В Пекине назвали эти действия американских военных серьезной политической и военной провокацией.

    Американский эсминец USS Stethem вошел в акваторию спорных островов Сиша в Южно-Китайском море, которые Пекин считает своими. Там его встретили китайские боевые корабли и истребители.

    Нарушение суверенитета

    В МИД Китая обвинили Вашингтон в нарушении суверенитета страны.

    «Второго июля американский эсминец USS Stethem без разрешения вошел в акваторию китайских островов Сиша. Китай немедленно направил военные корабли и истребители для того, чтобы сделать предупреждение американскому кораблю и вытеснить его из территориальных вод»,  — говорится в заявлении официального представителям МИД КНР Лу Кана, опубликованном на сайте ведомства.

    Китай выразил решительный протест в связи с действиями американской стороны и заявил, что они угрожают инфраструктуре и персоналу, находящемуся на Сиша.

    «Острова Сиша являются исконной территорией Китая. США, прикрываясь знаменем «свободы навигации», в очередной раз направили военный корабль, который самовольно вошел в акваторию китайских островов Сиша, нарушив законы Китая и соответствующие нормы международного права, грубо нарушив суверенитет Китая, подорвав мир, безопасность и порядок в этих водах»,  — отметили в во внешнеполитическом ведомстве КНР, призвав США прекратить подобные действия.

    Между тем в Государственном департаменте США заявили, что Штаты действуют в рамках международного права.

    «Соединенные Штаты будут летать, плавать и действовать везде, где это допускается международным правом»,  — сказал представитель ведомства в интервью РИА Новости, добавив, что Вашингтон и впредь будет использовать право «свободы судоходства» в Южно-Китайском море.

    Грубое нарушение: Китай счел эсминец США в спорных водах политической провокацией
    Тем самым США дали понять, что не признают суверенитет Китая над островами. Ведь в противном случае речь шла бы о заходе кораблей США в территориальные воды КНР без разрешения

    Подобные инциденты, когда военные корабли американцев входят в спорные территориальные воды, а Китай в ответ выражает протест происходят достаточно регулярно. Вашингтон при этом поясняет, что такие акции призваны защитить свободное судоходство в этом районе.

    Спорное море

    Почти треть мирового морского грузопотока проходит через Южно-Китайское море, коме того шельф расположенных там островов богат нефтью.

    Китай вот уже несколько десятилетий ведет споры за эту территорию с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Прежде всего речь идет об архипелаге Сиша, островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В той или иной степени притязания на них изъявляют Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

    Так президент Филиппин Родриго Дутерте неоднократно заявлял о притязаниях своей страны на Южно-Китайское море.

    «Я не буду торговаться, мы продолжим настаивать, что Южно-Китайское море наше»,  — говорил он.

    Также филлипинский лидер подчеркивал, что не собирается идти на уступки в споре по одобренному международным судом в Гааге иску Филиппин против Китая.

    После решения международного арбитража в Гааге в июле 2016 года, согласно которому Китай признан не имеющим «исторических прав» на спорные острова в Южно-Китайском море и большую часть его акватории в регионе возник новый виток напряженности. Кроме того, суд также решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют.

    Китай готов к диалогу

    Грубое нарушение: Китай счел эсминец США в спорных водах политической провокацией

    Официальный Пекин заявил, что не признает это решение суда и что оно  не имеет юридической силы. Однако при этом Китай выразил готовность обсуждать проблематику Южно-Китайского моря со странами региона. Об этом заявляла официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

    «Дверь для диалога всегда открыта. Президент Дутерте ранее также выразил свое желание обсудить с Китаем различные вопросы. Мы готовы обсудить то, как осуществлять практическое взаимодействие в Южно-Китайском море со сторонами, которые напрямую обеспокоены этим»,  — сказала она.

    В свою очередь в США воспользовались моментом и сославшись на усиление напряженности в регионе усилили там свое военное присутствие.

    Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Соединенные Штаты одобряют действия Китая по сдерживанию КНДР, однако Вашингтон не готов терпеть милитаризацию искусственных островов в Южно-Китайском море.

    Автор: Павел Романов
    #сша #китай
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
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