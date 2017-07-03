Грубое нарушение: Китай счел эсминец США в спорных водах политической провокацией

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Китай обвинил США в нарушении суверенитета в связи заходом эсминца ВМС США в акваторию спорных островов. В Пекине назвали эти действия американских военных серьезной политической и военной провокацией.



Американский эсминец USS Stethem вошел в акваторию спорных островов Сиша в Южно-Китайском море, которые Пекин считает своими. Там его встретили китайские боевые корабли и истребители.

Нарушение суверенитета

В МИД Китая обвинили Вашингтон в нарушении суверенитета страны.

«Второго июля американский эсминец USS Stethem без разрешения вошел в акваторию китайских островов Сиша. Китай немедленно направил военные корабли и истребители для того, чтобы сделать предупреждение американскому кораблю и вытеснить его из территориальных вод», — говорится в заявлении официального представителям МИД КНР Лу Кана, опубликованном на сайте ведомства.



Китай выразил решительный протест в связи с действиями американской стороны и заявил, что они угрожают инфраструктуре и персоналу, находящемуся на Сиша.

«Острова Сиша являются исконной территорией Китая. США, прикрываясь знаменем «свободы навигации», в очередной раз направили военный корабль, который самовольно вошел в акваторию китайских островов Сиша, нарушив законы Китая и соответствующие нормы международного права, грубо нарушив суверенитет Китая, подорвав мир, безопасность и порядок в этих водах», — отметили в во внешнеполитическом ведомстве КНР, призвав США прекратить подобные действия.

Между тем в Государственном департаменте США заявили, что Штаты действуют в рамках международного права.

«Соединенные Штаты будут летать, плавать и действовать везде, где это допускается международным правом», — сказал представитель ведомства в интервью РИА Новости, добавив, что Вашингтон и впредь будет использовать право «свободы судоходства» в Южно-Китайском море.



Тем самым США дали понять, что не признают суверенитет Китая над островами. Ведь в противном случае речь шла бы о заходе кораблей США в территориальные воды КНР без разрешения



Подобные инциденты, когда военные корабли американцев входят в спорные территориальные воды, а Китай в ответ выражает протест происходят достаточно регулярно. Вашингтон при этом поясняет, что такие акции призваны защитить свободное судоходство в этом районе.

Спорное море

Почти треть мирового морского грузопотока проходит через Южно-Китайское море, коме того шельф расположенных там островов богат нефтью.

Китай вот уже несколько десятилетий ведет споры за эту территорию с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Прежде всего речь идет об архипелаге Сиша, островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В той или иной степени притязания на них изъявляют Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

Так президент Филиппин Родриго Дутерте неоднократно заявлял о притязаниях своей страны на Южно-Китайское море.

«Я не буду торговаться, мы продолжим настаивать, что Южно-Китайское море наше», — говорил он.



Также филлипинский лидер подчеркивал, что не собирается идти на уступки в споре по одобренному международным судом в Гааге иску Филиппин против Китая.

После решения международного арбитража в Гааге в июле 2016 года, согласно которому Китай признан не имеющим «исторических прав» на спорные острова в Южно-Китайском море и большую часть его акватории в регионе возник новый виток напряженности. Кроме того, суд также решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют.

Китай готов к диалогу

Официальный Пекин заявил, что не признает это решение суда и что оно не имеет юридической силы. Однако при этом Китай выразил готовность обсуждать проблематику Южно-Китайского моря со странами региона. Об этом заявляла официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.



«Дверь для диалога всегда открыта. Президент Дутерте ранее также выразил свое желание обсудить с Китаем различные вопросы. Мы готовы обсудить то, как осуществлять практическое взаимодействие в Южно-Китайском море со сторонами, которые напрямую обеспокоены этим», — сказала она.



В свою очередь в США воспользовались моментом и сославшись на усиление напряженности в регионе усилили там свое военное присутствие.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Соединенные Штаты одобряют действия Китая по сдерживанию КНДР, однако Вашингтон не готов терпеть милитаризацию искусственных островов в Южно-Китайском море.