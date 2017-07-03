Ученые рассказали не только о полезных, но и о вредных свойствах творога

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Москва, 03 июля. Творог обладает не только массой полезных свойств, но и, как минимум, одним вредным. Об этом сообщают ученые на страницах одного из специализированных СМИ.

Из полезного исследователи отмечают содержащиеся в кисломолочном продукте витамины, минералы, белки и аминокислоты, которые помогают сохранить стройную фигуру, а также укрепляет кости, ногти и волосы, снижают уровень холестерина в крови и нормализуют работу желудочно-кишечного тракта.

Впрочем, у творога есть один «минус» — в продукте быстро развивается кишечная палочка, что может спровоцировать возникновение инфекционных заболеваний. Однако этого легко избежать – достаточно быть более внимательным в магазине, смотреть на дату производства и срок годности, а также покупать продукцию проверенных производителей.