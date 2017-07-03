Уфологи составили «фоторобот» пришельца

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Москва, 3 июля. Группа уфологов по свидетельствам о «встречах» с пришельцами составила «фоторобот» гуманоидов с других планет, сообщают СМИ.

По мнению авторов работы, пришельцы должны быть от двух до трех метров ростом. Их кожа может иметь различный цвет и лишена волосяного покрова. Голова гуманоидов должна быть похожа на голову человека, с рядом существенных отличий. К примеру, подбородок пришельцев должен быть более скругленным, а затылок иметь гораздо более внушительные размеры, чем человеческий.

Также уфологии отметили, что пришельцы могут носить темные очки, которые не искушенному в межпланетных контактах обывателю могут показаться большими черными глазами.