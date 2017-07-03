Путин подписал закон о застройке приаэродромных территорий

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Москва, 3 июля. Президент Владимир Путин подписал закон, регламентирующий застройку приаэродромных территорий. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Как указано в пояснительной записке к вносимым в закон изменениям, они направлены на «создание правовых основ регулирования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны». В пределах приаэродромной территории выделяется семь подзон, в соответствии с которыми действуют правила и ограничения на возведение построек. При этом федеральный закон отменяет на приаэродромных территориях действие ранее утвержденные правила землепользования и застройки.

В рамках данных поправок, как отмечает «Коммерсант», Росавиацию лишили права на согласование построек на приаэродромных территориях. Ранее крупнейшие аэропорту обращались в Совфед и Госдуму с просьбой не принимать этот законопроект, предлагая собственные поправки, в частности, о сносе самовольных построек на прилегающих к аэропортам территориях без решения суда.