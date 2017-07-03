Беженка из Сирии окончила школу Читы с золотой медалью

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Чита, 3 июля. Ученица-беженка из Сирийской Арабской Республики Иман Хассун на отлично окончила школу №44 Читы. Об этом сегодня сообщила пресс-секретарь министерства образования Забайкальского края Екатерина Горская.

По ее словам, девочка в текущем году стала единственной выпускницей этого школьного учреждения, которая получила золотую медаль. Сама Хассун рассказала, что ее мать родилась в Чите, а с папой она познакомилась, когда проходила учебу в Иркутске. Когда они поженились, то уехали в Сирию и жили в Идлибе. По словам школьницы, у нее есть младшая сестра.

«Началась война, было очень страшно, и после того, как наш город атаковали, мы решили переехать на родину к маме, в Читу», — поделилась воспоминаниями Иман.

Также она рассказала, что самым трудным предметом в школе для нее был русский язык, однако она сдала ЕГЭ, набрав 91 балл.