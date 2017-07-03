Самолет с горящим двигателем совершил посадку в США

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Вашингтон, 3 июля. Самолет с горящим двигателем совершил успешную посадку в аэропорту Денвера, сообщает Daily Mirror.

Посадку совершил летевший из города Аспен, штата Колорадо самолет авиакомпании United Airlines. На борту воздушного судна находились 65 пассажиров и экипаж. В результате инцидента никто не пострадал. Происшествие не отразилось на работе аэропорта.

My flight from Aspen to Denver caught fire on runway after landing. @rabiasquared pic.twitter.com/Etm3j165Qp — raiyan (@raiyansyed) July 2, 2017

Ранее Газета.ru сообщила о похожем происшествии в аэропорту Домодедово в Москве. Там из-за неполадок в двигателе экстренную посадку совершил пассажирский Boeing из КНР.