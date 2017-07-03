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LADA Xray сохранила лидерство по продажам в сегменте SUV в России
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    LADA Xray сохранила лидерство по продажам в сегменте SUV в России

    6:43  3 Июля 2017
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    LADA Xray сохранила лидерство по продажам в сегменте SUV в России

    Москва, 03 июля. Отечественный кроссовер LADA Xray сохранил лидерство в стране по продажам в сегменте SUV.

    Как пишут «Известия», в январе – мае 2017 года всего по стране было продано 12268 экземпляров этой модели. Как уточняют эксперты, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 19%.

    LADA Xray сохранила лидерство по продажам в сегменте SUV в России

    На втором месте по продажам в сегменте SUV в России — LADA 4x4, которых было реализовано за пять первых месяцев года 7545 автомобилей, что меньше, чем годом ранее на 9%.

    Замыкает тройку топа по продажам в сегменте — UAZ Patriot. Продукцию Ульяновского автомобильного завода купили 5702 человека, что также меньше на 9%, чем продавалось в январе – мае 2016 года.

    LADA Xray сохранила лидерство по продажам в сегменте SUV в России

    Добавим, что в целом по стране в течение пяти месяцев 2017 года было реализовано 224003 кроссоверов и внедорожников. Данные показатели на 19% больше, чем фиксировались годом ранее.

    Автор: Константин Терехов
    #lada xray #lada 4x4 #suv #uaz patriot
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
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