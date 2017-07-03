LADA Xray сохранила лидерство по продажам в сегменте SUV в России

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Москва, 03 июля. Отечественный кроссовер LADA Xray сохранил лидерство в стране по продажам в сегменте SUV.

Как пишут «Известия», в январе – мае 2017 года всего по стране было продано 12268 экземпляров этой модели. Как уточняют эксперты, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 19%.

На втором месте по продажам в сегменте SUV в России — LADA 4x4, которых было реализовано за пять первых месяцев года 7545 автомобилей, что меньше, чем годом ранее на 9%.

Замыкает тройку топа по продажам в сегменте — UAZ Patriot. Продукцию Ульяновского автомобильного завода купили 5702 человека, что также меньше на 9%, чем продавалось в январе – мае 2016 года.

Добавим, что в целом по стране в течение пяти месяцев 2017 года было реализовано 224003 кроссоверов и внедорожников. Данные показатели на 19% больше, чем фиксировались годом ранее.