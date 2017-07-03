Сирия: Российский конвой доставил гумпомощь в горное поселение в Латакии

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Алеппо, 3 июля. Российская гуманитарная колонна доставила 350 продуктовых наборов в горное поселение Батра в сирийской провинции Латакия, сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Эта акция стала возможной после того, как губернатор провинции Латакия и командование группы российских войск в Сирии подписали соглашение о прекращении огня, так как село граничит с новыми зонами деэскалалации», — сообщил журналистам офицер Центра Алексей Петрачков.

Петрачков отметил, что российские специалисты совместно с властями провинции Латакия составили списки наиболее нуждающихся в помощи населенных пунктов и их жителей. По его словам, большинство жителей Батра живут натуральным хозяйством. В поселении есть вдовы погибших военнослужащих, и получившие ранения ветераны. Они значатся первыми в списках на получение гуманитарной помощи.

Глава поселения Али-Саллех Абас отметил, что многие его земляки не в состоянии самостоятельно спуститься на равнину за необходимыми продуктами и поблагодарил Россию за заботу о простых крестьянах.