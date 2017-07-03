Автомат, делающий сок из любимой музыки, появился в Японии

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Япония, 03 июля. Японская компания Nomura анонсировала производство специальных аппаратов, делающих сок из …любимой музыки.

Как информирует RT, конструкторы из страны восходящего солнца обещают, что в буквальном смысле слова можно будет попробовать любимую или просто понравившеюся музыку на вкус.

Алгоритм, заложенный в «электронные мозги» устройства, способен распознавать человеческое настроение на основе музыки, которую люди слушают в тот или иной момент.

Анализируя полученные данные, машина начинает готовить напиток, миксуя кислые, сладкие, горькие или соленые оттенки, таким образом, по замыслу разработчиков, угадывая настроение человека.