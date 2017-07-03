Трамп и Абэ подтвердили решимость усилить давление на КНДР

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Токио, 3 июля. В ход телефонного разговора глава японского правительства Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп подтвердили намерение продолжить сотрудничество с целью усиления давления на КНДР. Об этом рассказал заместитель генсека японского кабинета министров Коити Хагиуда.

По словам Хагиуды, тему давления на Северную Корею лидеры Японии и США договорились обсудить на двусторонней встрече, которая состоится на саммите G20. Чиновник отметил, что Абэ и Трамп также условились провести трехстороннюю встречу с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Напомним, ситуация на Корейском полуострове обострилась в конце прошлого года из-за того, что КНДР провела ядерные испытания в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Всего в течение 2016 года Северная Корея провела два ядерных испытания и более 20 ракетных пусков.