Nissan Navara выходит на автомобильный рынок КНР

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Пекин, 03 июля. На автомобильном рынке Китайской Народной Республики появится пикап Nissan Navara.

Как сообщает «Газета.ru», потребителям Поднебесной автомобиль обойдется почти в 140 тысяч юаней, что в переводе на российские рубли – более 1,2 миллионов. Впрочем, когда россияне смогут покупать авто — не сообщается.

Зато точно известно, что на китайский рынок Navara будет поставляться укомплектованной 2,5-литровым двигателем мощностью 181 л.с. Кроме того, у модели – просторный салон, климатическая система и светодиодные фары.

Добавим, что о выходе на рынок КНР с Nissan Navara в японском автоконцерне заявили еще в начале года. Автомобили будут производиться на заводе Zhengzhou Nissan Automobile Company.