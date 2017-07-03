Несколько детей спрыгнули с моста в реку в Омске

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Омск, 3 июля. Несколько школьников в возрасте от 12 до 14 лет прыгнули с пешеходного моста в реку Омь. Пугающее видео разместили пользователи соцсетей.

По свидетельствам очевидцев, пять подростков развлекались тем, что прыгали с высокого пешеходного моста в реку Омь. Пользователи соцсетей отметили, что в этом месте сильное течение, и первый же попавший в воду подросток с трудом выбрался на берег. Также свидетели шалости отметили, что под мостом могут бетонные плиты и арматура. Но это не удержало детей от опасного развлечения.

Пользователи активно комментировали видео. Большинство сообщало об опасности подобных шалостей, и задавалось вопросом, почему за детьми не присматривают родители.