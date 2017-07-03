Стало известно, сколько заработает хоккеист Евгений Кузнецов в Washington Capitals

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Вашингтон, 03 июля. Российский хоккеист Евгений Кузнецов ежегодно будет зарабатывать в Washington Capitals около 8 млн долларов.

Как пишут «Известия», новый контракт, рассчитанный на восемь лет, был подписан между хоккейным клубом из столицы США и нападающим на днях. За это время Кузнецов заработает 62,4 млн долларов.

«Евгений — один из сильнейших центрфорвардов в НХЛ, и мы рады, что он останется в команде как минимум на восемь лет, — не скрывает радости вице-президент и генеральный менеджер Washington Capitals Брайан Маклеллан.

Добавим, что теперь Евгений Кузнецов стал вторым в топе самых дорогих игроков столичной команды, уступая другому россиянину – капитану «Вашингтона» Александру Овечкину, зарабатывающему в год 10 млн долларов.