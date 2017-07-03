Сирия новости 3 июля 07.00: САА вернула позиции у Аль-Бааса, SDF продвигаются к городу Кесра

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Сирия, 3 июля. САА вернула позиции у города Аль-Баас, SDF продвигаются к городу Кесра в провинции Ракка. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

САА и союзные силы: ВВС Сирии нанесли удары по позициям ИГ* в окрестностях города Джуб Аль-Джарра в провинции Хомс, а также по позициям ИГ в населенном пункте Бугайлия, расположенном к северо-западу от Дейр эз-Зора, обстреляли позиции террористов в южном районе Даръа аль-Балад, обстреляли позиции боевиков в окрестностях города Латамина на севере провинции Хама, вернули контроль над потерянными ранее позициями в районе города Аль-Баас в провинции Аль-Кунейтра.

Международная коалиция во главе с США: ВВС коалиции уничтожили 2 машины и находящихся в них 8 террористов ИГ в провинции Дейр эз-Зор.

SDF****: бойцы SDF продвигаются к городу Кесра, захватили 50% территории деревни Ретла, расположенной на юго-востоке от Ракки.

ИГ: убило 2 курдских солдат в окрестностях деревни Ретла, расположенной к юго-востоку от Ракки.

Провинция Алеппо

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@StabCommittee) комитет по стабилизации провинции Алеппо, городу Хазван были предоставлены генераторы для возобновления работы насосной станции.

Провинция Хомс

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter информагентство Syria 24, ВВС Сирии нанесли удары по позициям ИГ в окрестностях города Джуб Аль-Джарра. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Провинция Дейр эз-Зор

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter информационный портал Deir ez-Zor 24, ВВС Сирии нанесли удары по позициям ИГ в населенном пункте Бугайлия, расположенном к северо-западу от Дейр эз-Зора.

По сообщению новостного портала Deir ez-Zor 24, ВВС международной коалиции во главе с США уничтожили 2 машины и находящихся в них 8 террористов ИГ, направлявшихся в Ирак.

Провинция Даръа

По сообщению информагентства Daraa English, САА обстреляла позиции террористов в южном районе Даръа аль-Балад.

Провинция Ракка

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@AfarinMamosta) один из курдских источников, бойцы SDF продвигаются к городу Кесра, захватили 50% территории деревни Ретла, расположенной на юго-востоке от Ракки.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@TerrorEvents) один из источников, террористы ИГ заявили, что убили 2 курдских солдат в окрестностях деревни Ретла, расположенной к юго-востоку от столицы провинции.

Провинция Хама

По сообщению одного из источников, артиллерия САА обстреляла позиции боевиков в окрестностях города Латамина на севере провинции. Террористы сообщили, что это повлекло за собой пожар.

Провинция Аль-Кунейтра

По сообщению одной из активисток СМИ Elizabeth Trurkov, САА вернула контроль над потерянными ранее позициями в районе города Аль-Баас.

Ирак

По сообщению информационного портала Iraqi News, террорист-смертник ИГ в женской одежде пробрался в лагерь беженцев в провинции Анбар и активировал пояс со взрывчаткой. В результате погибло 14 человек, 19 было ранено.

Иное

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@SaladinAlDronni) один из источников, в июне террористы ИГ совершили 55 успешных атак смертников на территории Сирии и Ирака.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)