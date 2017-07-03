Сирия новости 3 июля 07.00: САА вернула позиции у Аль-Бааса, SDF продвигаются к городу Кесра
Сирия, 3 июля. САА вернула позиции у города Аль-Баас, SDF продвигаются к городу Кесра в провинции Ракка. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
САА и союзные силы: ВВС Сирии нанесли удары по позициям ИГ* в окрестностях города Джуб Аль-Джарра в провинции Хомс, а также по позициям ИГ в населенном пункте Бугайлия, расположенном к северо-западу от Дейр эз-Зора, обстреляли позиции террористов в южном районе Даръа аль-Балад, обстреляли позиции боевиков в окрестностях города Латамина на севере провинции Хама, вернули контроль над потерянными ранее позициями в районе города Аль-Баас в провинции Аль-Кунейтра.
Международная коалиция во главе с США: ВВС коалиции уничтожили 2 машины и находящихся в них 8 террористов ИГ в провинции Дейр эз-Зор.
SDF****: бойцы SDF продвигаются к городу Кесра, захватили 50% территории деревни Ретла, расположенной на юго-востоке от Ракки.
ИГ: убило 2 курдских солдат в окрестностях деревни Ретла, расположенной к юго-востоку от Ракки.
Провинция Алеппо
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@StabCommittee) комитет по стабилизации провинции Алеппо, городу Хазван были предоставлены генераторы для возобновления работы насосной станции.
Провинция Хомс
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter информагентство Syria 24, ВВС Сирии нанесли удары по позициям ИГ в окрестностях города Джуб Аль-Джарра. Официального подтверждения этой информации не поступало.
Провинция Дейр эз-Зор
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter информационный портал Deir ez-Zor 24, ВВС Сирии нанесли удары по позициям ИГ в населенном пункте Бугайлия, расположенном к северо-западу от Дейр эз-Зора.
По сообщению новостного портала Deir ez-Zor 24, ВВС международной коалиции во главе с США уничтожили 2 машины и находящихся в них 8 террористов ИГ, направлявшихся в Ирак.
Провинция Даръа
По сообщению информагентства Daraa English, САА обстреляла позиции террористов в южном районе Даръа аль-Балад.
Провинция Ракка
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@AfarinMamosta) один из курдских источников, бойцы SDF продвигаются к городу Кесра, захватили 50% территории деревни Ретла, расположенной на юго-востоке от Ракки.
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@TerrorEvents) один из источников, террористы ИГ заявили, что убили 2 курдских солдат в окрестностях деревни Ретла, расположенной к юго-востоку от столицы провинции.
Провинция Хама
По сообщению одного из источников, артиллерия САА обстреляла позиции боевиков в окрестностях города Латамина на севере провинции. Террористы сообщили, что это повлекло за собой пожар.
Провинция Аль-Кунейтра
По сообщению одной из активисток СМИ Elizabeth Trurkov, САА вернула контроль над потерянными ранее позициями в районе города Аль-Баас.
Ирак
По сообщению информационного портала Iraqi News, террорист-смертник ИГ в женской одежде пробрался в лагерь беженцев в провинции Анбар и активировал пояс со взрывчаткой. В результате погибло 14 человек, 19 было ранено.
Иное
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@SaladinAlDronni) один из источников, в июне террористы ИГ совершили 55 успешных атак смертников на территории Сирии и Ирака.
* Организация запрещена на территории РФ.
Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)