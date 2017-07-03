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Сирия новости 3 июля 07.00: САА вернула позиции у Аль-Бааса, SDF продвигаются к городу Кесра
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    Сирия новости 3 июля 07.00: САА вернула позиции у Аль-Бааса, SDF продвигаются к городу Кесра

    7:00  3 Июля 2017
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    САА вернула позиции у города Аль-Баас

    Сирия, 3 июля. САА вернула позиции у города Аль-Баас, SDF продвигаются к городу Кесра в провинции Ракка. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    САА и союзные силы: ВВС Сирии нанесли удары по позициям ИГ* в окрестностях города Джуб Аль-Джарра в провинции Хомс, а также по позициям ИГ в населенном пункте Бугайлия, расположенном к северо-западу от Дейр эз-Зора, обстреляли позиции террористов в южном районе Даръа аль-Балад, обстреляли позиции боевиков в окрестностях города Латамина на севере провинции Хама, вернули контроль над потерянными ранее позициями в районе города Аль-Баас в провинции Аль-Кунейтра.

    Международная коалиция во главе с США: ВВС коалиции уничтожили 2 машины и находящихся в них 8 террористов ИГ в провинции Дейр эз-Зор.

    SDF****: бойцы SDF продвигаются к городу Кесра, захватили 50% территории деревни Ретла, расположенной на юго-востоке от Ракки.

    ИГ: убило 2 курдских солдат в окрестностях деревни Ретла, расположенной к юго-востоку от Ракки.

    Карта Сирии

    Провинция Алеппо

    Провинция Алеппо

    Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@StabCommittee) комитет по стабилизации провинции Алеппо, городу Хазван были предоставлены генераторы для возобновления работы насосной станции.

    Провинция Хомс

    Провинция Хомс

    Как сообщает в своем аккаунте в Twitter информагентство Syria 24, ВВС Сирии нанесли удары по позициям ИГ в окрестностях города Джуб Аль-Джарра. Официального подтверждения этой информации не поступало.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Провинция Дейр эз-Зор

    Как сообщает в своем аккаунте в Twitter информационный портал Deir ez-Zor 24, ВВС Сирии нанесли удары по позициям ИГ в населенном пункте Бугайлия, расположенном к северо-западу от Дейр эз-Зора.

    По сообщению новостного портала Deir ez-Zor 24, ВВС международной коалиции во главе с США уничтожили 2 машины и находящихся в них 8 террористов ИГ, направлявшихся в Ирак.

    Провинция Даръа

    Провинция Даръа

    По сообщению информагентства Daraa English, САА обстреляла позиции террористов в южном районе Даръа аль-Балад.

    Провинция Ракка

    Провинция Ракка

    Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@AfarinMamosta) один из курдских источников, бойцы SDF продвигаются к городу Кесра, захватили 50% территории деревни Ретла, расположенной на юго-востоке от Ракки.

    Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@TerrorEvents) один из источников, террористы ИГ заявили, что убили 2 курдских солдат в окрестностях деревни Ретла, расположенной к юго-востоку от столицы провинции.

    Провинция Хама

    Провинция Хама

    По сообщению одного из источников, артиллерия САА обстреляла позиции боевиков в окрестностях города Латамина на севере провинции. Террористы сообщили, что это повлекло за собой пожар.

    Провинция Аль-Кунейтра

    Провинция Аль-Кунейтра

    По сообщению одной из активисток СМИ Elizabeth Trurkov, САА вернула контроль над потерянными ранее позициями в районе города Аль-Баас.

    Ирак

    Карта Мосула

    По сообщению информационного портала Iraqi News, террорист-смертник ИГ в женской одежде пробрался в лагерь беженцев в провинции Анбар и активировал пояс со взрывчаткой. В результате погибло 14 человек, 19 было ранено.

    Иное

    Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@SaladinAlDronni) один из источников, в июне террористы ИГ совершили 55 успешных атак смертников на территории Сирии и Ирака.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Олег Сорокин
    #сирия #алеппо #иг
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 3 июля 07.00: САА вернула позиции у Аль-Бааса, SDF продвигаются к городу Кесра
    Сирия итоги за сутки на 3 июля 06.00: взрывы в Дамаске, наступление САА на Дейр эз-Зор и Абу Кемаль
    Сирия новости 2 июля 22.30: уничтожены командиры ИГ в Даръа, потери САА на северо-востоке Дамаска
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
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