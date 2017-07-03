В Сети появилось видео массового ДТП в Новосибирске

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Новосибирск, 3 июля. В Новосибирске произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Запись с места происшествия размещена в сообществе «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

ДТП произошло на Троллейной улице в Ленинском районе Новосибирска. По свидетельствам очевидцев, иномарка Toyota на большой скорости врезалась в стоящий перед светофором автомобиль ВАЗ. После этого иномарка продолжила движение и зацепила еще несколько машин. Всего в ДТП получили повреждения пять автомобилей.

По данным СМИ, в аварии пострадал водитель одного из автомобилей. Медики зафиксировали у него сотрясение мозга.