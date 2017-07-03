Крушение самолета Cessna в США: погибли 6 человек

В Избранное

Висконсин (США), 03 июля. Шесть человек стали жертвами авиационной катастрофы в США с участием легкомоторного самолета Cessna-421.

Как передает RT, крушение авиационного судна имело место быть в ночь на воскресенье в округе Прайс, что в американском штате Висконсин. На борту в момент ЧП находились шесть человек, все они погибли.

По предварительным данным, самолет в какой-то момент стал резко терять высоту, после чего связь с Cessna-421 была потеряна. Добавим, что двухмоторное авиационное судно направлялось из Чикаго в Канаду.