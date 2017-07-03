Пока СБУ не знает: Митя Фомин напомнил украинцам, чей Крым

В Избранное

Российский певец Митя Фомин на музыкальном фестивале Alfa Jazz Fest, который проходил во Львове, напомнил, что Крым — это российская территория. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу «1+1». Напомним, что он принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

Во время интервью журналистка отметила, что Фомин выступал в Крыму, а теперь приезжает на Украину с концертами, и предположила, что СБУ про это, видимо, еще не знает. И поинтересовалась у певца, считает ли он Крым российским.

«По факту это российская территория», — ответил артист.

При этом он подчеркнул, что музыка не имеет границ.

«Я ездил в Крым и в прошлом. Артист, как птица, он волен петь, даже если его не будут слушать. Он волен петь там, куда прилетает», — сказал он, назвав себя «голубем мира».

Фомин также призвал не запрещать музыку.

Ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что необходимо составить реестр организаторов концертов, которые приглашают на Украину российских артистов, побывавших в Крыму.

«Надо составить реестр организаторов, которые приглашают на фестивали и концерты нарушителей украинских законов из России, чтобы за такими деятелями следить особенно», — написал Кириленко в Twitter.

Треба скласти реєстр організаторів, які запрошують на фести і концерти порушників укр законів із Росії.Щоб таких діячів пильнувати особливо — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) July 2, 2017

Он также добавил, что за два дня СБУ не пустила в страну семь российских артистов.

СБУ та прикордонники не впустили 7 співаків із Росії за 2 дні. Може час спитати вже із тих, хто їх запрошує так наполегливо до України?!!! — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) July 2, 2017

Так персоной нон-грата на Украине стала российская исполнительница Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка. Государственная пограничная служба Украины запретила певице въезд на Украину после концерта в Крыму. Ранее информацию о певице обнародовал украинский сайт «Миротворец», который собирает данные о российских артистах и медийных персонах, посетивших Крым.

Кроме того недавно портал «Миротворец» включил в базу «преступников» российских актеров Павла Майкова и Ольгу Прокофьеву.

Новую инициативу властей Украины прокомментировал музыкальный продюсер Виктор Дробыш. Он подчеркнул, что когда люди добираются до искусства, до творчества, до культуры, значит, у них не осталось больше козырей.

«Они очень бедные люди, их надо пожалеть. Мне кажется, даже Гитлер не особенно добирался до искусства, и артисты могли себе что-то позволить. А эти, видите, как глубоко ныряют. Кроме жалости, они ничего не вызывают», — подчеркнул он в интервью RT.

За недопуск российской участницы Юлии Самойловой на международный музыкальный конкурс Евровидение Европейский вещательный союз (EBU) оштрафовал Киев на 200 тысяч евро. Певица также была уличена в том, что выступала в Крыму, который, несмотря на прошедший там референдум за присоединение к России, Украина считает оккупированной территорией.

«Сумма штрафа может составить до 200 тысяч евро, его будет обязана выплатить Национальная общественная телерадиокомпания», — сообщил лава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

Российский исполнитель Юрий Лоза, в комментарии Федеральному агентству новостей ранее заявил, что несмотря на все запреты, российские и украинские артисты остаются друзьями.

«С украинскими артистами мы остаемся в друзьях. Но это не мешает пониманию простого факта: на Украине происходит черт знает что. В декабре прошлого года там устроили выволочку Ани Лорак, сорвали ее концерт в Одессе, потому что она сотрудничает с «оккупантом» и ездила в Россию. Но у них Порошенко сотрудничает с «оккупантом». Его фабрика Roshen производила у нас конфеты. Ребята, если вы хотите ввести какие-то нормы и правила или кого-то обвинить, почему вы президента своего не объявляете врагом? Но это же глупость. К этому нельзя относиться нормально: это перекос, перегиб, все что угодно», — отметил певец.

Он также добавил, что никогда не был врагом Украины.

«Я туда регулярно ездил до 2014 года, пока не слетели мои концерты в Днепропетровске и Харькове. Когда организаторы услышали, что националисты едут устраивать провокации, они все тут же отменили. И с тех пор я не был на Украине почти четыре года. И что теперь? Что-то изменилось в моей жизни? Ничего. Хуже стало только тем людям, которые на Украине любят мои песни. К ним Лоза не приезжает», — подчеркнул Лоза.