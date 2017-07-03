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Пока СБУ не знает: Митя Фомин напомнил украинцам, чей Крым
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    Пока СБУ не знает: Митя Фомин напомнил украинцам, чей Крым

    6:43  3 Июля 2017
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    Пока СБУ не знает: Митя Фомин напомнил украинцам, чей Крым

    Российский певец Митя Фомин на музыкальном фестивале Alfa Jazz Fest, который проходил во Львове, напомнил, что Крым — это российская территория. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу «1+1». Напомним, что он принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

    Во время интервью журналистка отметила, что Фомин выступал в Крыму, а теперь приезжает на Украину с концертами, и предположила, что СБУ про это, видимо, еще не знает. И поинтересовалась у певца, считает ли он Крым российским.

    «По факту это российская территория», — ответил артист.

    При этом он подчеркнул, что музыка не имеет границ.

    «Я ездил в Крым и в прошлом. Артист, как птица, он волен петь, даже если его не будут слушать. Он волен петь там, куда прилетает», — сказал он, назвав себя «голубем мира».

    Фомин также призвал не запрещать музыку.

    Ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что необходимо составить реестр организаторов концертов, которые приглашают на Украину российских артистов, побывавших в Крыму.

    «Надо составить реестр организаторов, которые приглашают на фестивали и концерты нарушителей украинских законов из России, чтобы за такими деятелями следить особенно», — написал Кириленко в Twitter.

    Он также добавил, что за два дня СБУ не пустила в страну семь российских артистов.

    Так персоной нон-грата на Украине стала российская исполнительница Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка. Государственная пограничная служба Украины запретила певице въезд  на Украину после концерта в Крыму. Ранее информацию о певице обнародовал украинский сайт «Миротворец», который собирает данные о российских артистах и медийных персонах, посетивших Крым.

    Кроме того недавно портал «Миротворец» включил в базу «преступников» российских актеров Павла Майкова и Ольгу Прокофьеву

    Новую инициативу властей Украины прокомментировал музыкальный продюсер Виктор Дробыш. Он подчеркнул, что когда люди добираются до искусства, до творчества, до культуры, значит, у них не осталось больше козырей.

    Пока СБУ не знает: Митя Фомин напомнил украинцам, чей Крым

    «Они очень бедные люди, их надо пожалеть. Мне кажется, даже Гитлер не особенно добирался до искусства, и артисты могли себе что-то позволить. А эти, видите, как глубоко ныряют. Кроме жалости, они ничего не вызывают», — подчеркнул он в интервью RT.

    За недопуск российской участницы Юлии Самойловой на международный музыкальный конкурс Евровидение Европейский вещательный союз (EBU) оштрафовал Киев на 200 тысяч евро. Певица также была уличена в том, что выступала в Крыму, который, несмотря на прошедший там референдум за присоединение к России, Украина считает оккупированной территорией.

    «Сумма штрафа может составить до 200 тысяч евро, его будет обязана выплатить Национальная общественная телерадиокомпания», — сообщил лава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

    Российский исполнитель Юрий Лоза, в комментарии Федеральному агентству новостей ранее заявил, что несмотря на все запреты, российские и украинские артисты остаются друзьями.

    Пока СБУ не знает: Митя Фомин напомнил украинцам, чей Крым

    «С украинскими артистами мы остаемся в друзьях. Но это не мешает пониманию простого факта: на Украине происходит черт знает что. В декабре прошлого года там устроили выволочку Ани Лорак, сорвали ее концерт в Одессе, потому что она сотрудничает с «оккупантом» и ездила в Россию. Но у них Порошенко сотрудничает с «оккупантом». Его фабрика Roshen производила у нас конфеты. Ребята, если вы хотите ввести какие-то нормы и правила или кого-то обвинить, почему вы президента своего не объявляете врагом? Но это же глупость. К этому нельзя относиться нормально: это перекос, перегиб, все что угодно», — отметил певец.

    Он также добавил, что никогда не был врагом Украины.

    «Я туда регулярно ездил до 2014 года, пока не слетели мои концерты в Днепропетровске и Харькове. Когда организаторы услышали, что националисты едут устраивать провокации, они все тут же отменили. И с тех пор я не был на Украине почти четыре года. И что теперь? Что-то изменилось в моей жизни? Ничего. Хуже стало только тем людям, которые на Украине любят мои песни. К ним Лоза не приезжает», — подчеркнул  Лоза.

    Автор: Павел Романов
    #россия #украина #крым #фомин
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #дтп
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