Самый жаркий день: в Анталье поставлен температурный рекорд

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Анталья (Турция), 03 июля. Абсолютно рекордная температура была зафиксирована в воскресенье на туристическом курорте Анталья.

Как сообщают «Известия», в Центре регионального прогнозирования и предупреждений зарегистрировали температуру в +45,4 градусов, что является самой большой за всю историю наблюдений.

Последний рекорд, к слову, держался почти 17 лет – так в середине июля 2000 года на курорте было +45. Что же касается, неофициальных данных, то температура свыше 45 градусов в здешних краях последний раз поднималась в 1929 году.

Впрочем, новых температурных рекордов пока ждать не стоит: с приходом дождей в понедельник 3 июля температура вернется к привычным для этого времени года показателям в +35 …+37 градусов.