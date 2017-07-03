SpaceX на сутки отложила запуск ракеты Falcon 9 со спутником Intelsat 35e
Вашингтон, 3 июля. Корпорация SpaceX на сутки отложила запланированный на воскресенье запуск ракеты Falcon 9 со спутником Intelsat 35e. Соответствующее объявление размещено в микроблоге компании в социальной сети Twitter.
«Руководство отменило запуск непосредственно перед стартом... Ракета-носитель и груз в порядке», — сообщает SpaceX.
Причиной отмены запуска стали неполадки в системе навигации. Компания отметила, что неисправность носит незначительный характер. Новую попытку вывести спутник связи Intelsat 35e на орбиту SpaceX предпримет 3 июля в 19.37 по местному времени (4 июля, 02.37 мск).
Напомним, ракета-носитель Falcon 9 должна вывести на орбиту телекоммуникационный спутник Intelsat 35e. Аппарат весит шесть тонн.