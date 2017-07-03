Опубликовано видео неудачного запуска китайской ракеты

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Пекин, 03 июля. На YouToube размещено видео неудачного запуска китайской ракеты «Великий поход-55». Кадры публикует RT.

Сразу оговоримся, что в сеть попал момент непосредственно запуска «Чанчжэн-5», момента, когда что-то пошло не так, на видео нет. Единственная информация, озвученная официальным Пекином, что «пуск был признан неудачным».

Как напоминает «Газета.ru», пуск ракеты «Великий поход-5» состоялся накануне в 19:23 по местному времени, в Москве в это время было 14:23. О неудаче стало известно через 40 минут после запуска.