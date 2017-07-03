В Сети появилось видео смертельного ДТП с участием бензовоза в Красноярске

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Красноярск, 3 июля. В сервисе YouTube размещено видео с места произошедшего накануне в Красноярском крае смертельного ДТП с участием бензовоза.

ДТП произошло вечером 2 июля на Енисейском тракте недалеко от Красноярска. Судя по сделанной очевидцами записи, легковой автомобиль столкнулся с идущим навстречу бензовозом. После мощного удара «легковушку» буквально затянуло под грузовик. По данным СМИ, в результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля.

Ранее Газета.ru сообщила о произошедшем в Красноярском крае ДТП с участием пассажирского автобуса. Транспорт двигался из Шарыпово в Красноярск, когда водитель не справился с управлением. Автобус выехал на обочину и слетел в кювет. В аварии никто не пострадал.