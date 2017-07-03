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В Сети появилось видео смертельного ДТП с участием бензовоза в Красноярске
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    В Сети появилось видео смертельного ДТП с участием бензовоза в Красноярске

    5:08  3 Июля 2017  /обновлено: 5:14  03 Июля 2017
    282

    В Сети появилось видео смертельного ДТП с участием бензовоза в Красноярске

    Красноярск, 3 июля. В сервисе YouTube размещено видео с места произошедшего накануне в Красноярском крае смертельного ДТП с участием бензовоза.

    ДТП произошло вечером 2 июля на Енисейском тракте недалеко от Красноярска. Судя по сделанной очевидцами записи, легковой автомобиль столкнулся с идущим навстречу бензовозом. После мощного удара «легковушку» буквально затянуло под грузовик. По данным СМИ, в результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля.

    Ранее Газета.ru сообщила о произошедшем в Красноярском крае ДТП с участием пассажирского автобуса. Транспорт двигался из Шарыпово в Красноярск, когда водитель не справился с управлением. Автобус выехал на обочину и слетел в кювет. В аварии никто не пострадал.

    Автор: Виталий Малясев
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
    21472

    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
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