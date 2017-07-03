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Происшествия
Стали известны подробности загадочной гибели участника марафона «Июльская жара» в Красноярске
Происшествия
Стали известны подробности загадочной гибели участника марафона «Июльская жара» в Красноярске
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    Стали известны подробности загадочной гибели участника марафона «Июльская жара» в Красноярске

    4:50  3 Июля 2017
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    Стали известны подробности загадочной гибели участника марафона «Июльская жара» в Красноярске

    Красноярск, 3 июля. Во время забега «Июльская жара» в центре Красноярска погиб один из участников.

    По данным местных СМИ, умер мужчина 1995 года рождения. Молодой человек преодолел 20 км из 21,1 км дистанции. К концу забега мужчине стало плохо. Дежурившие на мероприятии медики пытались оказать пострадавшему необходимую помощь, но молодой человек скончался.

    Сообщается, что всего  забеге участвовали 1300 человек. Всю дистанцию преодолели 900 участников. Во время марафона плохо стало еще двум девушкам. Обе бегуньи получили необходимую медицинскую помощь.

    Автор: Виталий Малясев
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
    20859

    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
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