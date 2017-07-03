Стали известны подробности загадочной гибели участника марафона «Июльская жара» в Красноярске

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Красноярск, 3 июля. Во время забега «Июльская жара» в центре Красноярска погиб один из участников.

По данным местных СМИ, умер мужчина 1995 года рождения. Молодой человек преодолел 20 км из 21,1 км дистанции. К концу забега мужчине стало плохо. Дежурившие на мероприятии медики пытались оказать пострадавшему необходимую помощь, но молодой человек скончался.

Сообщается, что всего забеге участвовали 1300 человек. Всю дистанцию преодолели 900 участников. Во время марафона плохо стало еще двум девушкам. Обе бегуньи получили необходимую медицинскую помощь.