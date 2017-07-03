«КамАЗ» выехал на тротуар и протаранил стену общежития в Иркутске

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Иркутск, 3 июля. Грузовик «КамАЗ» пробил дорожное ограждение, пересек тротуар и протаранил стену общежития в Иркутске.

Авария произошла 2 июня на улице Лермонтова. По сообщениям местных СМИ, водитель грузовика не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в стену общежития №2 ИРНИТУ. По данным ГУ МВД по Иркутской области в результате ДТП никто не пострадал.

Напомним, накануне в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Омской области погибли пять человек. Виновником ДТП стал водитель автомобиля ВАЗ-21063, который не уступил дорогу следовавшему по главной дороге грузовому автомобилю Daf, сообщает Газета.ru.