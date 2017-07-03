Вучич заявил, что поставки российского оружия повысят обороноспособность Сербии
Белград, 3 июля. Поставки российского оружия помогут резко повысить обороноспособность Сербии, заявил президент страны Александр Вучич.
Глава государства отметил, что после поставок российских вооружений обороноспособность Сербии вырастет «буквально за один день».
«Ожидаем скорый визит министра Шойгу, а также прибытие танков и разведывательных машин. Это имеет большое значение для нас», — рассказал в интервью РИА Новости Вучич.
По словам президента Сербии, российское оружие поможет не допустить повторения событий 1999 года, когда страна подверглась бомбардировкам Североатлантического альянса. Вучич напомнил, что Сербия уже имеет на вооружении несколько российских истребителей МиГ-29, и отметил, что после постановки на вооружение российских радаров и средств ПВО граждане страны будут ощущать себя в безопасности.