Четыре арабские страны продлят срок ультиматума Катару на 48 часов
Эль-Кувейт, 3 июля. Арабские страны согласились продлить на 48 часов срок ультиматума Катару. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия».
С призывом дать Дохе дополнительные 48 часов к арабским странам обратился выступающий посредником Кувейт. Глава внешнеполитического ведомства Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани ранее заявлял о намерении дать ответ на выдвинутые требования утром 3 июля.
Напомним, Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн 5 июня разорвали дипломатические отношения с Катаром и обвинили Доху во вмешательстве в их внутренние дела и поддержек терроризма. Позже четыре арабские страны через Кувейт передали Катару список своих требований, сообщает Газета.ru. Срок ультиматума истек 2 июля.