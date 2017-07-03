Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Происшествия
Стали известны подробности загадочной гибели участника марафона «Июльская жара» в Красноярске
Весь мир
Четыре арабские страны продлят срок ультиматума Катару на 48 часов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Четыре арабские страны продлят срок ультиматума Катару на 48 часов

    3:56  3 Июля 2017
    61

    Четыре арабские страны продлят срок ультиматума Катару на 48 часов

    Эль-Кувейт, 3 июля. Арабские страны согласились продлить на 48 часов срок ультиматума Катару. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия».

    С призывом дать Дохе дополнительные 48 часов к арабским странам обратился выступающий посредником Кувейт. Глава внешнеполитического ведомства Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани ранее заявлял о намерении дать ответ на выдвинутые требования утром 3 июля.

    Четыре арабские страны продлят срок ультиматума Катару на 48 часов

    Напомним, Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн 5 июня разорвали дипломатические отношения с Катаром и обвинили Доху во вмешательстве в их внутренние дела и поддержек терроризма. Позже четыре арабские страны через Кувейт передали Катару список своих требований, сообщает Газета.ru. Срок ультиматума истек 2 июля.

    Автор: Виталий Малясев
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...

    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
    20870

    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #дтп
    Новости партнеров
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Россия, Иран и Турция проведут заседание по деэскалации в Сирии

        0:22 3 Июля 2017 173
        Читать
        23:32
        Вчера

        Юлиан Дракслер признан лучшим игроком Кубка конфедераций

        23:00
        Вчера

        Сборная Германии выиграла Кубок конфедераций, победив Чили в финале
        17:36
        Вчера

        Сборная Португалии обыграла Мексику и завоевала «бронзу» Кубка конфедераций
        16:41
        Вчера

        Заслуженный артист России Илья Володарский скончался в Саратове
        16:20
        Вчера

        Стало известно число погибших и пострадавших при взрыве газопровода в Китае

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 1639

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1707

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8806

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2838

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2280
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Юлиан Дракслер признан лучшим игроком Кубка конфедераций

        Юлиан Дракслер признан лучшим игроком Кубка конфедераций

        23:32   2 Июля 2017
        68
        Сборная Германии выиграла Кубок конфедераций, победив Чили в финале

        Сборная Германии выиграла Кубок конфедераций, победив Чили в финале

        23:00   2 Июля 2017
        118
        Эрдоган провел переговоры с Шойгу в Стамбуле

        Эрдоган провел переговоры с Шойгу в Стамбуле

        16:11   2 Июля 2017
        554
        Число жертв ДТП с автобусом в Татарстане выросло до 14 человек

        Число жертв ДТП с автобусом в Татарстане выросло до 14 человек

        11:35   2 Июля 2017
        258