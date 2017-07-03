«Комитет по защите свободы печати» осудил видео, на котором Трамп избивает CNN

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Вашингтон, 3 июля. Общественная организация «Комитет по защите свободы печати» назвала угрозой «физическим насилием» смонтированное видео, на котором президент США Дональд Трамп избивает человека с логотипом телеканала CNN вместо головы. Официальное заявление директора организации Брюса Брауна размещено на сайте комитета.

«Мы осуждаем угрозу президента о физическом насилии в отношении журналистов», — говорится в заявлении.

Брюс Браун отметил недопустимость угроз физическим насилием в адрес людей, которые выполняют свою работу и напомнил, что журналисты остаются друзьями и соседями обычных граждан США.

Напомним, резонанс вызвала смонтированная из отрывка телешоу 2007 года WrestleMania запись. По сообщению RT, на оригинальном видео Дональд Трамп «дерется» с главой рестлинг-федерации WWE (World Wrestling Entertainment) Винсом Макмэном. На смонтированном отрывке президент США избивает человека, вместо головы которого подставлен логотип телеканала CNN. Спорную запись Дональд Трамп разместил в своем микроблоге в социальной сети Twitter.