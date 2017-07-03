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«Комитет по защите свободы печати» осудил видео, на котором Трамп избивает CNN
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    «Комитет по защите свободы печати» осудил видео, на котором Трамп избивает CNN

    3:37  3 Июля 2017
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    «Комитет по защите свободы печати» осудил видео, на котором Трамп избивает CNN

    Вашингтон, 3 июля. Общественная организация «Комитет по защите свободы печати» назвала угрозой «физическим насилием» смонтированное видео, на котором президент США Дональд Трамп избивает человека с логотипом телеканала CNN вместо головы. Официальное заявление директора организации Брюса Брауна размещено на сайте комитета.

     «Мы осуждаем угрозу президента о физическом насилии в отношении журналистов», — говорится в заявлении.

    Брюс Браун отметил недопустимость угроз физическим насилием в адрес людей, которые выполняют свою работу и напомнил, что журналисты остаются друзьями и соседями обычных граждан США.

    Напомним, резонанс вызвала смонтированная из отрывка телешоу 2007 года WrestleMania запись. По сообщению RT, на оригинальном видео Дональд Трамп «дерется» с главой рестлинг-федерации WWE (World Wrestling Entertainment) Винсом Макмэном. На смонтированном отрывке президент США избивает человека, вместо головы которого подставлен логотип телеканала CNN. Спорную запись Дональд Трамп разместил в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

    Автор: Виталий Малясев
    #дональд трамп #сша
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
    20870

    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #дтп
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