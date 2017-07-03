Сирия: в боях с ИГИЛ в провинции Даръа погиб один из командиров «Хезболлы»

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Дамаск, 3 июля. Один из командиров «Хезболлы» погиб накануне днем в провинции Даръа в результате столкновения подразделений организаций с боевиками ИГИЛ* (организация запрещена на территории РФ). Об этом сообщает сайт Syrian War Daily.

В ходе столкновений подразделений организации «Хезболла» с боевиками террористической организации ИГИЛ в провинции Даръа убит командир Мехди Каис Хадар.

Ситуация в провинции продолжает оставаться напряженной. Помимо формирований ИГИЛ войскам правительственной Сирийской арабской армии (САА) и формированиям ее союзников Дамаска продолжают противостоять различные группировки исламистов. Ранее сообщалось, что правительственные войска и отряды «Хезболлы» нанесли артиллерийский удар по опорным пунктам Сирийской свободной армии (ССА) в районе населенного пункта Умм Аль-Маязин в провинции Даръа.

* Организация запрещена на территории РФ.