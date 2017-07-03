Сирия: боевики перекрыли энергоснабжение ряда деревень на юге Идлиба
Дамаск, 3 июля. Боевики группировки «Ахрар аль-Шам» перекрыли энергоснабжение нескольких деревень на юге провинции Идлиб. Сообщает сайт Syrian War Daily.
В настоящее время боевиками обесточены населенные пункты Аль-Касабия и Аль-Магази. Предположительно, члены группировки также имеют приказ перекрыть энергоснабжение населенного пункта Хан-Шейхун.
Ранее сообщалось, что среди представителей вооруженной оппозиции в провинции Идлиб вновь вспыхнул вооруженный конфликт. Неизвестные боевики убили командира группировки «Ахрар Аш-Шам». Члены организации винят в нападении представителей группировки «Тахрир Аш-Шам».