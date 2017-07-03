Сирия: ИГИЛ несет большие потери в Ракке
Дамаск, 3 июля. Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»* продолжает нести потери и отступать в провинции Ракка.
Подконтрольное террористам издание Amaq сообщает о 52 погибших и 158 раненых в результате ударов коалиции.
«Исламское государство» стремительно утрачивает подконтрольные территории в Ракке под натиском сирийских правительственных войск.
Накануне сообщалось, что силы SDF вошли в южные окраины Ракки.
* Организация запрещена на территории РФ.