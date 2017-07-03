Главы МИД арабских стран на встрече в Каире обсудят ситуацию в Катаре

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Каир, 3 июля. Главы внешнеполитических ведомства Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Бахрейна на встрече в египетской столице обсудят кризис в Катаре. Об этом сообщает МИД Египта.

Официальный представитель ведомства отметил, что «встреча пройдет в рамках координации позиций и консультаций четырех стран по поводу следующих шагов в отношении Катара». Помимо этого участники переговоров планируют обменяться мнениями относительно «региональных и международных контактов по этому поводу».

Ранее стало известно, что четыре арабские странны через Кувейт передали Дохе список требований, которые необходимо выполнить для прекращения дипломатической изоляции Катара. Содержание требований не разглашается. Правительство Катара обещало дать ответ утром 3 июля, сообщает RT.