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Стали известны новые подробности задержания украинского военного в Италии
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    Стали известны новые подробности задержания украинского военного в Италии

    2:35  3 Июля 2017
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    Стали известны новые подробности задержания украинского военного в Италии

    Рим, 3 июля. Подозреваемый в убийстве двух журналистов в Донбассе украинский военнослужащий Виталий Маркив был задержан итальянскими властями на основании показаний французского репортера. Об этом сообщило МВД Украины.

    По имеющимся данным, журналист из Франции предоставил следствию видеозапись, которая может способствовать установлению истины по данному уголовному делу.

    Ранее в генеральной прокуратуре Украины удивились задержанию Виталия Маркива. Об этом сообщала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    #виталиймаркив
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
    20581

    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #дтп
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