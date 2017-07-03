Стали известны новые подробности задержания украинского военного в Италии

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Рим, 3 июля. Подозреваемый в убийстве двух журналистов в Донбассе украинский военнослужащий Виталий Маркив был задержан итальянскими властями на основании показаний французского репортера. Об этом сообщило МВД Украины.

По имеющимся данным, журналист из Франции предоставил следствию видеозапись, которая может способствовать установлению истины по данному уголовному делу.

Ранее в генеральной прокуратуре Украины удивились задержанию Виталия Маркива. Об этом сообщала Газета.ru.