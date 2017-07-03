Путин рассказал о миссии кинофестиваля «Алые паруса»
Москва, 3 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что открывшийся накануне кинофестиваль «Алые паруса» в международном детском центре «Артек» достойно выполняет функции просвещения и воспитания молодого поколения. Послание президента размещено на сайте Кремля.
Глава государства отметил вклад фестиваля в формирование эстетического восприятия, уважения к историческому опыту и духовному наследию.
Путин ожидает, что нынешний фестиваль запомнится яркой программой и дружеской непринужденной атмосферой, — пишет Газета.ru.