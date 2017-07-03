Неизвестные открыли стрельбу рядом с мечетью во Франции, есть пострадавшие

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Париж, 3 июля. Неизвестные открыли огонь рядом с мечетью во французском городе Авиньон, 8 человек пострадали, сообщает газета «Прованс».

Стрельба произошла около 22.30 по местному времени (23.30 мск). Двое злоумышленников в масках на автомобиле подъехали к зданию мечети и открыли огонь по выходившим людям. В результате стрельбы пострадали четыре прихожанина мечети и четыре члена проживающей неподалеку семьи.

После нападения на место происшествия выдвинулись силы правопорядка, но злоумышленникам удалось скрыться до их появления.

Ранее Газета.ru сообщила о произошедшем в США случае стрельбы в больнице. По данным издания, бывший врач открыл огонь из винтовки в одном из медицинских учреждений Нью-Йорка. В результате инцидента погиб один человек, шестеро получили ранения.