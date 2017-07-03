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Политика
МИД РФ не увидел нужной динамики улучшения отношений России и США при Трампе
Политика
МИД РФ не увидел нужной динамики улучшения отношений России и США при Трампе
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    МИД РФ не увидел нужной динамики улучшения отношений России и США при Трампе

    1:56  3 Июля 2017
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    МИД РФ не увидел нужной динамики улучшения отношений России и США при Трампе

    Москва, 3 июля. Отношения между Российской Федерацией и США исправляются с большим трудом. Нужной динамики в этом направлении нет. Такое мнение высказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

    Говоря о причинах такого положения вещей, дипломат указал на политическое противостояние внутри США. По его мнению, далеко не все политические игроки в смирились с победой Трампа.

    Отношения с Москвой используются влиятельными американскими кругами в качестве инструмента давления на Трампа, — сказал Рябков в интервью для газеты «Известия».

    Ранее Газета.ru сообщала, что позиции России и США в подходах к борьбе с терроризмом существенно расходятся.

    Автор: Сергей Свазовский
    #дональдтрамп #сергейрябков
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
    20322

    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #дтп
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