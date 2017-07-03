МИД РФ не увидел нужной динамики улучшения отношений России и США при Трампе

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Москва, 3 июля. Отношения между Российской Федерацией и США исправляются с большим трудом. Нужной динамики в этом направлении нет. Такое мнение высказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Говоря о причинах такого положения вещей, дипломат указал на политическое противостояние внутри США. По его мнению, далеко не все политические игроки в смирились с победой Трампа.

Отношения с Москвой используются влиятельными американскими кругами в качестве инструмента давления на Трампа, — сказал Рябков в интервью для газеты «Известия».

Ранее Газета.ru сообщала, что позиции России и США в подходах к борьбе с терроризмом существенно расходятся.