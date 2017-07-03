В Избранное

Москва, 3 июля. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что ключевой задачей урегулирования конфликта в Сирии является уничтожение «террористического гнезда» в этой стране.

Дипломат подчеркнул невозможность каких-либо соглашений и компромиссов с террористами. Он также напомнил об инициативе Владимира Путина создать широкий фронт против терроризма в Сирии.

Если бы США не отвергли эту инициативу, многих проблем удалось бы избежать, — цитирует Рябкова газета «Известия».

Ранее Газета.ru сообщала о появившихся в Сирии банкнотах с изображением Башара Асада.