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Москва, 3 июля. Соединенные Штаты Америки стремятся подыграть одной из сторон конфликта в Сирии, используя для этого военную силу. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат подчеркнул, что Россия неоднократно заявляла о недопустимости подобных действий. Рябков также упрекнул американцев в делении террористов на «плохих» и «не очень плохих».

За счет последних США пытаются решить свои задачи на международной арене, — заключил Рябков в интервью для газеты «Известия».

Ранее Сергей Рябков прокомментировал претензии США к России в связи с минскими соглашениями. Об этом писала Газета.ru.