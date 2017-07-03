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Москва, 3 июля. Конфликт в Сирийской Арабской Республики не имеет простого решения. Для установления мира необходимо участие всех сторон. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, в Сирии переплелись многочисленные и противоречивые интересы и факторы. Поэтому упрощенный подход к проблеме, которым грешит американская сторона, неприемлем.

Для урегулирования конфликта в САР необходима вовлеченность всех сторон, — цитирует дипломата газета «Известия».

Ранее Газета.ru сообщала, что МИД РФ не видит должной динамики в отношениях США и России.